Da Madonna ad Adele, tutti i dischi protagonisti del 2015

10:18 - Il 2015 inizia con grandi ritorni. Nei primi mesi dell'anno sono infatti attesi "Rebel Heart"di Madonna (10 marzo) e "Shadows in the Night" di Bob Dylan (3 febbraio). Ancora da definire, invece, le date di uscita dei nuovi lavori di Radiohead, Adele, Bjork, Kanye West e Gwen Stefani. In campo rock il 2015 vedrà a febbraio il ritorno degli americani Imagine Dragons con "Smoke + Mirrors" e degli irlandesi Kodaline con "Coming For Air".

Il 2015 sarà anche l'anno dei secondi capitoli: oltre a "Songs of Experience", disco che completerà il discorso aperto quest'anno dagli U2 con "Songs of Innocence", anche gli Smashing Pumpkins con il disco "Day for Night" propongono a pochi mesi di distanza il seguito di "Monuments to an Elegy ", uscito a dicembre.



I Coldplay nel corso dell'anno pubblicheranno "A Head Full of Stars", annunciato a pochi mesi dal successo di "Ghost Stories" e Chris Martin ha lasciato intendere che l'album potrebbe essere l'ultimo per il gruppo inglese.



Oltre ai big della musica, l'anno nuovo porterà anche alcuni emergenti che sperano di diventare le popstar del futuro. Due cantanti da cui ci si aspetta molto sono l'inglese Charli XCX e l'americana Meghan Trainor. La prima ha già preso parte a due hit come "I love it" delle Icona Pop (2013) e "Fancy" di Iggy Azalea (2014). Il 27 gennaio arriverà nei negozi italiani il suo "Sucker", album già acclamato in America e Regno Unito dove e' stato pubblicato a dicembre. A gennaio arriverà anche "Title", il disco di debutto con cui Meghan Trainor cercherà di cogliere i frutti del tormentone "All About That Bass".



Un altro debutto in arrivo a gennaio sarà quello dell gruppo vocale americano Fifth Harmony, la nuova creazione di Simon Cowell uscita da X Factor. La girl-band pubblicherà il suo esordio "Reflection" che stabilirà definitivamente se le 'One Direction al femminile' meritano un posto nel pop internazionale.



Uno che il suo posto lo ha già guadagnato, lavorando con Adele e Amy Winehouse, è Mark Ronson. Il produttore inglese pubblichera' il 27 gennaio il suo quarto album, "Uptown Special", anticipato dal singolo "Uptown Funk" con Bruno Mars. Un altro fenomeno dietro il mixer, il dj svedese Avicii, tornerà nel 2015 con il suo secondo album, "Stories", di cui e' stato diffuso gia' un primo brano con Robbie Williams, "The Days".