Da Angelina Jolie a Jennifer Lawrence, quando le star facevano i modelli

Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Angelina Jolie. Cosa hanno in comune queste star? Oltre ad essere belle, ricche e famose, queste celebrità hanno tutte mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo posando come modelli. Pubblicità e moda prima di sbocciare al cinema o in televisione. Anche i vip hanno fatto la gavetta e agli inizi della loro carriera erano molto diversi da come appaiono oggi.