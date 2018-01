Cronista scoppia in lacrime dopo l’intervista a Ricky Martin, ma lui sente tutto

Quando ci si ritrova a dover intervistare il proprio idolo, il passo da giornalista a fan è davvero breve. L'episodio in questione è accaduto alla reporter dell’emittente americana WGN, Ana Belaval. La giovane cronista ha avuto l’occasione di intervistare Ricky Martin, di cui è una grande ammiratrice e, una volta terminato il botta e risposta, non ha potuto fare a meno di esprimere tutta la sua felicità per aver incontrato il suo idolo, saltando e urlando come senza freni. Peccato che il collegamento fosse ancora aperto e che il cantante abbia assistito – divertito - alla scena.