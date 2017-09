Colin Firth diventa "italiano"... concessa la cittadinanza all'attore inglese

Il "Daily Mail" aveva scritto che la decisione dell'attore Premio Oscar per il ruolo di Giorgio VI ne "Il discorso del re" è una conseguenza della Brexit, da cui sarebbe horrified, orripilato. Il suo ufficio stampa, però, ha confermato la notizia senza aggiungere commenti politici, limitandosi a venti parole secche: "Colin ha richiesto la doppia cittadinanza (britannica e italiana) per avere lo stesso passaporto di sua moglie e dei figli".



Figlio di due professori universitari il successo vero, nella carriera per l'attore britannico, è arrivato negli anni '90 e, precisamente, nel 1995 con l'adattamento televisivo della BBC di "Orgoglio e pregiudizio" di Jane Austen, aggiudicandosi anche la candidatura per un premio BAFTA. A seguire sono arrivati per Firth dei ruoli da protagonista o co-protagonista in "Shakespeare in Love", ne "Il diario di Bridget Jones", in "L'importanza di chiamarsi Ernest", in "La ragazza con l'orecchino di perla", in "Love Actually", in "Nanny McPhee - Tata Matilda", in L'ultima legione, in Mamma mia! (adattamento cinematografico del musical), in "Un matrimonio all'inglese" e in "A Christmas Carol".



Nel 2009 ha vinto la Coppa Volpi al 66esimo Festival del cinema di Venezia per la sua interpretazione in "A single man" di Tom Ford. Per lo stesso film gli e' stato consegnato anche un premio BAFTA e nomination agli Academy Award, ai Golden Globe, agli Screen Actors Guild e ai BFCA. Dopo la sua interpretazione del re Giorgio VI, l'attore è stato nominato commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico dalla regina Elisabetta II del Regno Unito. Il 2 settembre scorso settembre Colin Firth e Julianne Moore hanno partecipato alla cerimonia del Franca Sozzani Award a Venezia. L'attrice Premio Oscar ha ricevuto il riconoscimento dall'amico attore. La coppia Firth-Moore è sugli schermi in questi giorni con la spy story ricca di azione e divertimento: "Kingsman - Il Cerchio d'oro".