"Mamma Mia", Meryl Streep confermata per il sequel

A dieci anni di distanza il musical "Mamma Mia!" è pronto a tornare sul grande schermo. Meryl Streep ha infatti confermato la sua presenza a fianco di Pierce Brosnan, Colin Firth e Amanda Seyfried, nel prequel che arriverà nei cinema americani il 18 luglio 2018. "Mamma Mia: Here We Go Again", questo il titolo, sarà ambientato qualche tempo prima delle nozze di Sophie e Sky (fulcro del primo capitolo).