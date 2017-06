Colin Firth, un "englishman" che vuole diventare... italiano: "Inorridito dalla Brexit"

L'attore, che tornerà nel cast del sequel del film "Mamma Mia" nel 2018, con l'Italia ha da tempo un filo diretto. Sposato infatti con Livia Giuggioli, 47, da vent'anni, pur vivendo a Londra con i due figli possiede anche una casa in Umbria dove trascorre molto tempo e parla correttamente l'italiano. In un'intervista a un quotidiano austriaco lo scorso autunno, aveva commentato la Brexit così: "Per me questo è un disastro di proporzioni inaspettate. Brexit non ha un solo aspetto positivo. Molti colleghi, tra cui Emma Thompson, sono, come me, europei entusiasti, e ancora non riescono a crederci".

A Firth sarà consentito conservare il passaporto inglese perché la Gran Bretagna, così come l'Italia, permette la doppia cittadinanza.