Bridget Jones sta per tornare e stavolta c'è il colpo di scena, nuovo amore e bebè in arrivo

Il tanto atteso terzo capitolo della saga su Bridget Jones è in arrivo. Nei cinema italiani dal 22 settembre Renée Zellweger torna a vestire i panni della single più conosciuta e amata del mondo in Bridget Jones's Baby. Accanto a lei l'inseparabile Colin Firth e una new entry molto gradita Patrick Dempsey. Ecco il secondo trailer del film diretto da Sharon Maguirem , già alla regia de Il diario di BridgetJones basato sull’eroina ideata da Helen Fielding .

Nel cast stellare di Premi Oscar anche un'altra attrice multi premiata ovvero Emma Thompson. Nuovamente single dopo essersi lasciata con Mark Darcy (Firth) il "vissero felici e contenti" di Bridget Jones (Zellweger) non sta andando esattamente secondo i piani. Bridget decide di concentrarsi sul suo lavoro di collaboratrice in un notiziario di punta, e di circondarsi di vecchi e nuovi amici. Per una volta, Bridget ha tutto completamente sotto controllo. Cosa potrebbe andare storto? Tutto.



La sua vita sentimentale ha una svolta quando incontra un affascinante americano di nome Jack (Dempsey), tutto quello che Mr. Darcy non è. E...in un improbabile colpo di scena, Bridget si ritrova in dolce attesa. L'unico inconveniente? L'identità del padre non è certa.