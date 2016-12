Coldplay, è tempo di fare festa: un ritorno pieno di colori e sogni

Ritmi festosi e una melodia contagiosa dal sapore quasi estivo, nonostante stiamo per entrare nel pieno dell'inverno. E' questo "Adventure Of A Lifetime", il nuovo singolo della band di Chris Martin, che sembrerebbe preludere a un deciso cambio di rotta rispetto al precedente album, "Ghost Stories", del 2014, che era caratterizzato da atmosfere eteree ed sofferte. Un lavoro che ha portato a casa a svariati premi e venduto milioni di copie nel mondo ma che, al tempo stesso, aveva spiazzato per la sua dimensione intima.



Di contro "A Head Full Of Dreams" si preannuncia come un album carico di vita e di energia, un'esplosione multicolore tra gioia e passione, di cui il primo singolo "Adventure Of A Lifetime" pare essere il perfetto biglietto das visita. I Coldplay, dal canto loro, hanno detto di non essersi mai divertiti tanto a registrare un album. E questa volta stanno progettando di portarlo in tour in tutto il mondo.



Il nuovo lavoro è stato registrato tra Malibu, Los Angeles e Londra, e prodotto dal duo norvegese Stargate insieme al collaboratore di lunga data della band Rik Simpson. Oltre ai già citati Beyoncé e Noel Gallagher, tra le collaborazioni figurano Tove Lo e Merry Clayton sono tra i nomi che compaiono nelle 11 canzoni dell'album (12, se si conta anche la ghost track "X Marks The Spot").



TRACKLIST

1. A Head Full Of Dreams

2. Birds

3. Hymn For The Weekend

4. Everglow

5. Adventure Of A Lifetime

6. Fun

7. Kaleidoscope

8. Army Of One

9. Amazing Day

10. Colour Spectrum

11. Up&Up