Chris Martin suona a sorpresa in un bar di New Delhi

Si è fatto prestare una chitarra e per dieci minuti Chris Martin ha intonato alcuni dei suoi più famosi successi. Un mini concerto a sorpresa, per i fortunati frequentatori di un bar di New Delhi: è il regalo che il frontman dei Coldplay ha fatto ai suoi fan in India. Il cantante britannico, ex marito di Gwyneth Paltrow, si è esibito mercoledì prima della mezzanotte ed è stato filmato dai presenti, tanto che i video sono finiti subito in Rete.

"E' la prima volta che canto in India", ha detto Martin esibendosi in "Viva la Vida", "Fix You" e "Paradise". E una trentina di clienti del locale, che si trova a Hauz Khas Village, il vivace quartiere bohémien e underground della metropoli, sono rimasti letteralmente a bocca aperta quando hanno riconosciuto la star dei Coldplay.



Martin, a New Delhi per una campagna di beneficenza, era in compagnia dell'attrice indiana Freida Pinto, protagonista del film "The Millionaire" che ha vinto l'Oscar nel 2008. Insieme con il musicista indiano Vishal Dadlani hanno lanciato in India una nuova campagna per il Global Poverty Project, un progetto del filantropo australiano Hugh Evans per ridurre la povertà estrema entro il 2030. Chris e la Pinto hanno incontrato il premier della destra Narendra Modi per discutere delle iniziative governative per l'igiene pubblica e per combattere la discriminazione sociale delle bambine.