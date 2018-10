Claudio Baglioni sempre più "Al Centro": "Il mio è uno spettacolo temerario"

Per Baglioni questo show è "un'avventura importante, quasi decisiva, perché racchiude mezzo secolo di vita discografica. Lo spettacolo 'Al Centro' - ha proseguito - ha tante dinamiche curiose: da una parte è temerario, perché non ha quinte, ed è difficile anche l'ascolto perché il centro è il punto dove si ascolta peggio; per questo è stato destinato al cantante - ha detto scherzando - e poi è una specie di romanzo musicale, di canzoniere lungo 50 anni".



"Penso che il concerto abbia un valore che è quello dell`intrattenimento - ha aggiunto - cerchiamo di essere dei maghi, stimolare lo stupore, di far aprire la bocca, Ma di sicuro il concerto non è un dibattito, né un indagine sociologica". Sul palco, insieme a Baglioni, oltre trenta ballerini e performer, accompagnati dalle note di 21 musicisti polistrumentisti che, grazie alla presenza di fiati e archi, permettono alle canzoni di avere arrangiamenti nuovi e straordinari. Sul palco anche acrobati, per uno spettacolo artistico e scenografico d'eccezione.



Tra i tanti simboli in scena, la valigia, simbolo per eccellenza del viaggio. Un'attenzione e una cura assolute anche per i dettagli: dalle luci agli effetti speciali, come il video mapping su tutto il palco, fino ai costumi, con 20 cambi d'abito per gli artisti in scena. "La cosa curiosa è la cronologia, una novità assoluta - ha aggiunto Baglioni - non era mai capitato di eseguire un concerto con una scaletta che ripercorra la storia musicale in ordine rigorosamente cronologico". Tre ore ininterrotte di musica. "È piuttosto faticoso - ha concluso l`artista romano - considerando anche l'anagrafe. Ma a me piace stare su questo palco, anche durante le prove. C'è una complicità e una solidarietà di sguardi e gestualità con i musicisti, molto bello. Dopo un po' perdo i freni inibitori".



LE DATE DEL TOUR:

Queste le date della prima parte del tour: 16 (SOLD OUT) e 17 (SOLD OUT) ottobre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE; 19 (SOLD OUT), 20 (SOLD OUT) e 21 (SOLD OUT) ottobre al Pala Lottomatica di ROMA; 23 e 24 ottobre al Pala Prometeo di ANCONA; 26 (SOLD OUT), 27 (SOLD OUT) e 28 (SOLD OUT) ottobre al Mediolanum Forum di MILANO; 30 ottobre (SOLD OUT) al Pala Barton di PERUGIA; 2 (SOLD OUT), 3 (SOLD OUT) e 4 (SOLD OUT) novembre al Pal’Art Hotel di ACIREALE (CT); 6 (SOLD OUT), 7 (SOLD OUT) e 8 (SOLD OUT) novembre al Pala Florio di BARI; 10 (SOLD OUT) e 11 (SOLD OUT) novembre al Pala Sele di EBOLI (SA); 13 e 14 novembre all’Unipol Arena di BOLOGNA; 16 (SOLD OUT), 17 (SOLD OUT) e 18 novembre alla Kioene Arena di PADOVA; 20 e 21 novembre al Pala George di MONTICHIARI (BS); 23 e 24 novembre al Pala Alpitour di TORINO.



La seconda parte riprenderà a marzo 2019: 16 marzo al Modigliani Forum di LIVORNO; 20 marzo al Pala Decò di CASERTA; 23 marzo al Pal’Art Hotel di ACIREALE (CT); 26 marzo al Palasport di REGGIO CALABRIA; 29 marzo al Pala Lottomatica di ROMA; 2 aprile a Pala Rubini Alma Arena di TRIESTE; 5 aprile al Forest National di BRUXELLES; 7 aprile al Hallenstadion di ZURIGO; 9 aprile a RDS Stadium di GENOVA; 12 aprile al Mediolanum Forum di MILANO; 15 aprile al Pala Verde di TREVISO; 18 aprile all’Adriatic Arena di PESARO; 24 aprile al Nelson Mandela Forum di FIRENZE.