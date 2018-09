Claudio Baglioni, "Al Centro" della musica: "Festeggio 50 anni di storia della canzone con un total show"

Ed è questa la grande sfida dello spettacolo che Claudio Baglioni porta in scena per celebrare mezzo secolo di musica, 50 anni di storia della canzone italiana: "In molti mi dicono di essere cresciuti con le mie canzoni, colonna sonora della loro vita e questo spettacolo è la colonna sonora della mia vita, del cammino che mi ha permesso di compiere questo viaggio e raggiungere il centro" spiega. Uno spettacolo kolossal: 22 musicisti polistrumentisti con tanto di archi e fiati, 26 artisti tra ballerini e acrobati e oltre 100 performer circensi per un totale di 150 persone sul palco , 8 pedane computerizzate per un’esperienza totale e totalizzante, oltre 50mila biglietti staccati per le tre serate veronesi. Questi i numeri da capogiro di "Al Centro": "Una velleità che risale ai tempi di Centocelle, dopo il periodo beat, durante il quale ci spartivamo le cantine per fare le prove. A quel tempo provai a passare a uno spettacolo con canzoni e altre discipline. E adesso realizzo davvero questa ambizione". La regia teatrale e le coreografie portano la firma di Giuliano Peparini , che ha realizzato un’opera monumentale.

"Molti compositori del Novecento vagheggiavano il pensiero di uno spettacolo totale, Wagner tra questi - racconta Baglioni -. Non è stato un lavoro semplice. Gestire lo spazio centrale è difficile, non ci sono le quinte, non c'è la possibilità di fare cambi, non si nasconde nulla". Uno spettacolo a 360 gradi che mette in prima fila tutto il pubblico, confermando quel rapporto intimo che lega da sempre Baglioni al suo popolo di fan. E a tale scopo è stato anche realizzato un corto, un video (online a partire dal 14 settembre) che è un viaggio emozionale tra musica e immagini in cui la gente "comune" si unisce a uno spettacolare cast di attori italiani che hanno aderito con gioia alla realizzazione, da Ambra Angiolini a Luca Argentero e poi Michelle Hunziker, Ficarra e Picone, Neri Marcorè, Rocco Papaleo, Claudia Gerini e molti altri: "Il video nasce da un mio nuovo brano strumentale, composto proprio per essere la colonna sonora del mio viaggio attraverso la musica, con un coro di sottofondo… ed è il coro che si è formato in questi 50 anni, fatto dalle tante persone che mi hanno permesso di compiere questo cammino".



Ma non è tutto. Che non si tratti di un concerto "qualsiasi" lo conferma la scaletta: “Per la prima volta sarà cronologica - spiega l'artista -: eseguirò 33 brani sui 400 circa totali che ho scritto, nell’ordine in cui sono venuti alla luce e poi pubblicati. Sarà così una sorta di cronistoria, un racconto musicale, perché è tratto da una storia vera, la mia e quella della gente che mi ha accompagnato fino a qui". Trentatré canzoni "non tutte pop - sottolinea Baglioni -, ma che lo sono diventate poi nell'immaginario collettivo". Trentatré brani che hanno segnato non solo la storia della musica italiana, ma anche influenzato il linguaggio, il costume e la cultura del nostro Paese. "Non è stato difficile scegliere i 33 brani e non ho fatto grandi rinunce perché ho privilegiato il filo narrativo... quello che mi ha portato fino a qui, fino a oggi".



Queste le prossime date:

16/17 ottobre Firenze,

19, 20, 21 ottobre Roma,

23 e 24 ottobre Ancona

26, 27, 28 ottobre Milano

30 ottobre Perugia

2, 3, 4 novembre Acireale

6, 7, 8 novembre Bari

10 e 11 novembre Eboli

13 e 14 novembre Bologna

16 e 17 novembre Padova

20 e 21 novembre Montichiari

23 e 24 novembre Torino.

Dopo la "pausa" Sanremo il tour riprende da:

Livorno il 16 marzo, 26 Reggio Calabria, 29 Roma, 2 aprile Trieste, 5 Bruxelles, 7 Zurigo, 9 Genova, 24 Firenze.