Claudio Baglioni, nel 2018 un tour per celebrare 50 anni di carriera

Il 2018 sarà un anno speciale per Claudio Baglioni. Non sarà solo il direttore artistico del Festival di Sanremo, ma festeggerà i 50 anni di carriera musicale. Era il 1968 quando, ancora minorenne, partecipò al primo concorso canoro. Da allora ha venduto 20 milioni di singoli, 35 milioni di album in Italia, 55 milioni di copie in tutto il mondo. L'anniversario sarà celebrato sul palco, con un tour nei palazzetti che prenderà il via il prossimo ottobre.