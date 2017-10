20 agosto 2017 11:44 Carolina Crescentini, tintarella di luna prima di tornare sul set: "Amo fare il bagno di notte" In unʼintervista al settimanale "Vero", lʼattrice svela alcuni dettagli della sua vita privata e confessa i suoi progetti futuri

"Faccio ciò che più mi rilassa e amo di più. Ad esempio, fare il bagno di notte: è una delle cose che preferisco in assoluto, perché mi regala un'indescrivibile sensazione di libertà". Così Carolina Crescentini, in un'intervista al settimanale Vero, racconta le sue vacanze estive, in attesa dell'imminente ritorno sul set. L'attrice è infatti in procinto di girare "L'Isola che non c'è", il nuovo film di Gabriele Muccino.

Carolina Crescentini è anche fresca vincitrice del Premio Eilat Diamonds come miglior attrice di cinema e fiction del 2017, a testimonianza degli apprezzamenti che la critica le ha sempre rivolto. Il grande schermo, difatti, è ormai la sua casa, e ama costantemente ritornarci per interpretare nuovi personaggi con l'emozione che la contraddistingue. "Ho preso parte a Last Diva di Francesco Patierno, un documentario sulla vita di Valentina Cortese [...]. Dopodiché, ho altri progetti che spero vadano in porto", confessa al settimanale.

Non va dimenticata anche la sua partecipazione alla commedia "Sconnessi", film diretto da Christian Marazziti, con Antonia Liskova, Ricky Memphis e Fabrizio Bentivoglio, che tratta "il tema della dipendenza da Internet e dai social [...]. Noi attori ci siamo divertiti a interpretarla, per questo ci sono buone possibilità che anche il pubblico si diverta".

Nell'intervista c'è spazio anche per dettagli più privati della vita di Carolina Crescentini, che quando è lontano dal set - o dal suo fidanzato Dave Mellish, musicista californiano - si rifugia nella sua casa a Trastevere, nella Capitale. "Mi piace girare per i mercatini di Roma e trascorrere la maggior parte del tempo libero con i miei amici", spiega. E, in conclusione, rivolge un consiglio alle ragazze: "Restate voi stesse, in ogni situazione, e accettate anche i vostri difetti".