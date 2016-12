Bruxelles, in vino calamitas: Depardieu ubriaco sul palco

12:34 - Da sempre il vino è croce e delizia di Depardieu. L'attore non ha rinunciato a qualche bicchierino nemmeno domenica al Teatro Flagey di Bruxelles, dove è stato invitato per il centenario della Grande Guerra. Un video girato da uno spettatore mostra l'attore visibilmente ubriaco che cerca di interpretare lo spettacolo La notte di appartiene. Dopo soli trenta minuti, nei quali Depardieu fatica a mettere insieme poche parole, lo spettacolo viene interrotto. Come dicevano i romani, in vino veritas... ma anche calamitas.