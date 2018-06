Briga: "Vado oltre l'hip hop, ecco il mio album tra letteratura e cinema"

30 maggio 2018 11:03 Briga: "Vado oltre lʼhip hop, ecco il mio album tra letteratura e cinema" "Che cosa ci siamo fatti" segna il ritorno del cantante protagonista di Amici nel 2015

"Ho cominciato con il rap perchè non ero pronto. Oggi invece canto il mio cambiamento e un momento storico di grande confusione". L'album "Che cosa ci siamo fatti" per Briga rappresenta un punto di svolta. Addio (o quasi) all'hip hop delle origini per affrontare un concept album pensato come una sorta di sonorizzazione cinematografica del romanzo che lo stesso Briga ha pubblicato lo scorso anno, "Novocaina, una storia d'amore e di autocombustione".

"Vengo dal rap ma sono sempre stato un rapper atipico - ha spiegato Briga nel corso della presentazione milanese del disco - perché alle strofe serrate ho sempre legato un certo tipo di liriche. Non so cosa pensino di me i rapper italiani, ma con alcuni come Emis Killa e Moreno siamo amici. Certo a qualcuno non era piaciuto che io andassi ad Amici".



Al talent di Maria De Filippi, Briga ha partecipato nel 2015 cercando di crearsi comunque un percorso ritagliato sulle proprie capacità. "Non sono qui oggi perché l'ha deciso un programma televisivo - ha rivendicato - ma perché sono dieci anni che faccio questo mestiere. Non sono andato ad 'Amici' per diventare famoso ma per avere la possibilità di lavorare con professionisti dai quali imparare qualcosa. Il risultato di tanto lavoro fatto negli anni è anche questo disco, fatto in controtendenza perché ho la necessità di dire qualcosa che mi distingua da questo grande fast food di cui tutti siamo ormai parte".