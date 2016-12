Brad Pitt non molla e chiede custodia condivisa dei sei figli

Non c'è pace tra Brad Pitt e Angelina Jolie i n quella che sta per diventare una battaglia legale infinita. L'attore infatti non ha nessuna intenzione di cedere il passo soprattutto su un tema: l'affidamento congiunto dei figli. E venerdì scorso infatti, ha chiesto che la custodia dei sei bambini sia condivisa.

Con un documento ufficiale avanzato dai suoi legali, si è opposto alla richiesta fatta precedentemente da Angelina che voleva per se' la custodia, con il solo permesso di visita concesso a Brad.

Da notare che in California i giudici tendono a favorire la custodia condivisa, a meno che non costituisca una pericolo per alla serenità della minore.



Al momento, i due avrebbero trovato volontariamente un accordo temporaneo di custodia: i sei figli della coppia (Maddox, 15, Pax, 13, Zahara, 11, Shiloh, 10, Vivienne e Knox, 8) continuano a vivere con la Jolie. "Lei è a casa ogni giorno, li aiuta con i compiti, li supporta. Vive solo per loro, ha cancellato qualsiasi altro impegno", ha raccontato una fonte anonima a People. Sono ormai passati quasi due mesi dalla separazione annunciata il 15 settembre, in questo mese e mezzo di lontananza i sei pargoli hanno vissuto insieme alla madre, con Pitt che ha potuto vederli attraverso visite pre-ordinate. La prima delle quali con terapista.



Nel frattempo è stato scritto di tutto sulle possibili motivazioni della rottura. Ad incidere sul divorzio, rumors alla mano, proprio l'educazione dei ragazzi da parte di Brad, poco apprezzata dall'ex moglie Jolie. A decidere sul da farsi, a questo punto, sarà un giudice.