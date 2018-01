Brad Pitt ha smesso di bere e ora frequenta i figli

A quanto riporta una fonte Pitt vive "in fondo alla strada" rispetto alla casa dove abitano l'ex moglie Angelina Jolie e i figli. I ragazzi fanno la spola tra mamma e papà, anche se "non sono mai i genitori ad accompagnarli ma sempre le guardie del corpo e le tate. Brad non esce spesso con loro, preferisce mantenere le cose private".



Brad si sta impegnando molto per combattere la sua dipendenza dall'alcol. "Va in terapia ogni settimana e la cosa che più gli interessa è migliorarsi come uomo e come padre" ha assicurato l'insider a Us Weekly.