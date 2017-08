Brad Pitt e Angelina Jolie, divorzio bloccato: segnali di riavvicinamento?

Pratiche di divorzio bloccate tra Angelina Jolie e Brad Pitt. E sui giornali americani il gossip su una possibile marcia indietro dei due attori di Hollywood si fa insistente. Voci vicine all'ex coppia, ancora legalmente marito e moglie, hanno confermato che i due non hanno ancora firmato nulla per ufficializzare la fine del loro matrimonio e che ci sarebbero i presupposti perché ritornino insieme.

L'annuncio della loro separazione era arrivato come un fulmine a ciel sereno quasi un anno fa, nel settembre 2016. Da allora tra i due la “battaglia legale” si è svolta soprattutto sulla custodia dei 6 figli. A bloccare il divorzio però potrebbe essere stato,sempre stando a quanto riportano fonti vicine ai due attori, il mea culpa di Brad Pitt, che avrebbe ammesso gran parte delle responsabilità nella separazione, dovuta anche e soprattutto alla sua dipendenza dall'alcol e alla sua difficoltà a "gestire" la famiglia.



L'impegno, preso e mantenuto finora, dall'attore di "7 anni in Tibet" e "Vi presento Joe Black" di non bere più e di migliorare il suo stato in una sorta di processo riabilitativo personale, avrebbe avuto un effetto positivo su Angelina Jolie, intenzionata forse a dare, forse, una seconda chance a quella che per tutti è stata per anni una bellissima storia d'amore da favola.