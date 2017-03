Brad Pitt e Jennifer Aniston ritorno di fiamma? I due ex si scambiano sms

Brad Pitt sembra intenzionato a riconquistare il cuore dell'ex moglie Jennifer Aniston , ora sposata con Justin Theroux . Dopo il divorzio da Angelina Jolie , l'attore aveva infatti tentato di riallacciare i rapporti con un invito a cena ma aveva incassato un due di picche. A quanto rivela Us Weekly, Brad non si è scoraggiato e ha chiesto ad alcuni amici comuni il suo numero di cellulare per mandarle un sms di buon compleanno.

Il primo approccio risale quindi all'11 febbraio, data di nascita della Aniston, come ha svelato una fonte al magazine: "Hanno iniziato a parlarsi quando lui le ha augurato buon compleanno. Le ha confidato che ha passato un brutto periodo dopo il divorzio e si sono scambiati alcuni sms ricordando i vecchi tempi".



Un ex che torna all'attacco (specie se si chiama Brad Pitt) manderebbe in crisi qualsiasi marito, ma non Justin Theroux che ripone piena fiducia nella moglie. "Per lui va bene che rimangano amici" ha continuato l'insider "Sa che Jennifer vuole solo essere gentile". Riusiranno a rimanere solo buoni amici o riscoccherà la scintilla?