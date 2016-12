Jennifer Aniston rifiuta l'invito a cena di Brad Pitt

La vendetta è un piatto che si gusta freddo. Lo so bene Jennifer Aniston, che ai tempi è stata lasciata da Brad Pitt per Angelina Jolie. Ora che l'ex "fidanzatina d'America" è finalmente felice (è sposata con l’attore Justin Theroux), secondo i tabloid inglesi Brad si sarebbe rifatto vivo e l'avrebbe invitata a cena a Londra. Ma la risposta, cortese ed educata, è stata "no, grazie".