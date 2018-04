Avicii, l'ex fidanzata Emily Goldberg posta foto sui social e viene criticata

La Goldberg, che ha frequentato Avicii fra il 2011 e il 2013, ha scelto i social per ricordare il giovane musicista. La sua dedica è stata toccante: "'Dai tesoro, non arrenderti, scegli me e ti mostrerò il mio amore'. Questo è il testo di una canzone che Tim ha scritto per me". Emily ha poi aggiunto: "Nei due anni in cui siamo stati fidanzati, è stato il mio confidente più importante nonché il mio miglior amico. Non ci posso credere che non lo rivedrò mai più, grazie per le belle parole che mi avete scritto".



L’ex di Avicii ha quindi chiuso il suo intervento citando ancora una canzone dello svedese, forse la più famosa, "Wake me up": "Svegliami quando è tutto finito, perché non voglio che tutto ciò sia reale".



Non tutti però le hanno rivolto parole di cordoglio: "Non è stata al suo fianco quando è morto, lui era solo eppure ne aveva bisogno, quindi perché ora sta cercando attenzione per ottenere fama dalla sua morte ?????", è uno dei commenti che hanno alimentato la polemica.



Un'altra follower difende però Emily. "Sono disposta a scommettere un sacco di soldi sul fatto che nessuno di voi sa veramente nulla della loro relazione o della loro vita insieme. Le cose possono accentuarsi quando le persone hanno troppe emozioni e si possono dire parole non mature. Ma un rapporto di due anni si traduce in un forte legame. Questo odio su qualcuno che lo conosceva meglio di ognuno di voi è disgustoso. Lei ha perso qualcuno con cui è stata vicina. Lasciate che possa piangerlo".