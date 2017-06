La clip racconta la storia di un lui e di una lei e di un amore libero dalla paura e, quindi - pronto da farsi vivere: sound coinvolgente, estivo, un mix tra il marchio di fabbrica degli Audio 2 e arrangiamenti più moderni: “Un’adrenalina danzante", afferma la voce del duo, Gianni Donzelli, "un’onda in movimento, fluida, leggera” con una bella chiave di lettura. “Un monito alla positività, a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno… perché da ottimisti si vive meglio", ricorda Enzo Leomporro.



Il brano anticipa il nono disco del duo partenopeo che uscirà - a distanza di 8 anni dall’ultimo disco (MogolAudio2), in occasione dei 25 anni di carriera del gruppo: riunirà quattro successi (vere e proprie bonus track) tra cui quelli scritti per Mina e Celentano come “Acqua e sale” e “Specchi riflessi”, le hit come “Rotola la vita” e “Alle venti” insieme a 10 inediti.



Sono passati esattamente 25 anni da quando Mina (per il suo album Sorelle Lumière, 1992) incise “Neve”, brano scritto da Gianni Donzelli e Enzo Leomporro, due giovanissimi amici (d’infanzia) e fertili autori: un debutto niente male per il gruppo che - l’anno dopo, si presenta con il nome di Audio 2 sulla scena della musica italiana. Oggi come allora, le corde vocali del cantante vibrano su una sola frequenza, quella di Lucio Battisti, che in ogni loro nota rivive magicamente e ricorda la formula vincente degli Audio 2: nuove sonorità pop (d'autore) e testi mai banali.