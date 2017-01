Mina-Celentano sul trono della top ten dei dischi più venduti nel 2016

"Le Migliori" ha segnato il ritorno in coppia delle due leggende della musica italiana, Mina e Celentano . Il disco uscito solo due mesi fa, svetta nella classifica dei più venduti nel 2016. A certificarlo è Top Of The Music Fimi/GfK, che ha analizzato mercato fisico, download e streaming. Sul podio anche Tiziano Ferro con "Il mestiere della vita" e Ligabue con "Made in Italy".

Oltre al podio, tutta la top ten parla italiano, con gli album di Vasco Rossi, Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Modà, Zucchero e Benji & Fede. Unica eccezione straniera, i Coldplay, che occupano l'ottava posizione. E se lo sguardo si allarga ai primi venti, la situazione non cambia molto, tra le presenze straniere si aggiungono solo David Bowie, 16/o, e Adele, 17/a.



Più internazionale la classifica dei singoli digitali guidata da Sia con "Cheap Thrills", cui segue Alan Walker con "Faded" e Alvaro Soler con il tormentone estivo "Sofia". Due italiani nei primi venti: al quinto posto la coppia d'oro J-Ax e Fedez con "Vorrei ma non posto" e all'11/o l'altro tormentone estivo, Fabio Rovazzi con "Andiamo a comandare". Nei vinili invece si afferma l'ultimo lavoro di David Bowie, "Blackstar".



La classifica è stata condizionata, come sempre, dalle vendite natalizie che rappresentano circa il 30% del totale. Sfiorati i 100 milioni di stream in Italia (con un incremento del 54%). Cala il download, mentre continua a crescere il vinile (+74%).



Ecco la top ten degli album piu' venduti nel 2016:

1) LE MIGLIORI, MINACELENTANO

2) IL MESTIERE DELLA VITA, TIZIANO FERRO

3) MADE IN ITALY, LIGABUE

4) VASCONONSTOP, VASCO ROSSI

5) VIVERE A COLORI, ALESSANDRA AMOROSO

6) LAURA XMAS, LAURA PAUSINI

7) PASSIONE MALEDETTA, MODA'

8) A HEAD FULL OF DREAMS, COLDPLAY

9) BLACK CAT, ZUCCHERO

10) 0+, BENJI & FEDE



Ecco, invece, la classifica dei singoli:

1) CHEAP THRILLS, SIA

2) FADED, ALAN WALKER

3) SOFIA, ALVARO SOLER

4) HYMN FOR THE WEEKEND, COLDPLAY

5) VORREI MA NON POSTO, J-AX & FEDEZ



E questa è la classifica dei vinili:

1) BLACKSTAR, DAVID BOWIE

2) LE MIGLIORI, MINACELENTANO

3) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD

4) BLACK CAT, ZUCCHERO

5) BACK TO BLACK, AMY WINEHOUSE