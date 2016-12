Kidman, sensualità e pizzi per "Vogue"

09:56 - Doppia copertina per Nicole Kidman, che per l'edizione tedesca di "Vogue" si trasforma in una dama in nero sexy e misteriosa. Maschera di pizzo e trasparenze maliziose per l'attrice australiana che si è lasciata immortalare in versione femme fatale dall'obiettivo di Patrick Demarchelier (per la versione in bianco e nero) e dalla fotografa Camilla Akrans (per gli scatti a colori).

Nonostante sia una stella fissa nel firmamento di Hollywood, Nicole non si è adagiata sugli allori e cerca continuamente nuove sfide. "Il successo non ha soddisfatto Nicole Kidman - svela Christiane Arp, editor dell'edizione tedesca di Vogue - Al contrario la sua fame di nuove esperienze non è diminuita. Siamo rimasti affascinati da questo lato del suo carattere".



Una vera antidiva dunque, che invece di crogiolarsi nel suo status di celebrità mondiale è sempre pronta ad aprirsi agli altri, mettendosi completamente a disposizione dei suoi collaboratori. "E' un dono per noi che abbia scelto di posare per Vogue - continua la Arp - Non solo perchè ci ha regalato molto del suo tempo ma anche perchè si è fatta conoscere oltre la sua professionalità, svelando di essere una persona profonda e alla mano".