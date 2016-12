Jackman: "Digiuno per 16 ore ogni giorno"

foto Entertainment Weekly Correlati Hugh Jackman sfoggia muscoli d'acciaio

Hugh Jackman torna in "Wolverine - L'immortale" 16:42 - Per tornare ad interpretare il ruolo dell'eroe dai lunghi artigli in "Wolverine - L'immortale" (in sala il prossimo 25 luglio) l'attore Hugh Jackman si è sottoposto ad un regime alimentare davvero particolare. "Di costituzione sono abbastanza magro quindi mangio quantità imbarazzanti di cibo - ha raccontato a Entertainment Weekly - Quello che faccio è mangiare tutto in otto ore e digiunare per le restante sedici".

"Dalle 10 del mattino alle 6 di sera introduco 5mila calorie e dopo non mangio più nulla - ha continuato Jackman - Mi piace qualunque cosa mangio, anche se insipida. Come il petto di pollo, al vapore e senza sale. Mi incoraggio da solo per farcela, mi dico Ancora un boccone, forza puoi farcela. Solo mezzo petto di pollo e hai finito!"



L'attore tornerà ad interpretare l'eroe Marvel dai micidiali artigli per "Wolverine - L'immortale", in uscita il prossimo 25 luglio. Il film è ambientato in Giappone e vede il mutante degli X-Men scontrarsi con la sua nemesi Silver Samurai, disposto a tutto pur di ucciderlo.