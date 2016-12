Vasco: "Ho pensato al suicidio"

- A salvarlo, giura, è stato l'amore dei fan. Perchénon solo ha rischiato di morire per un batterio killer ma, come racconta lui stesso, ha pensato al. "Volevo farla finita - confessa il rocker - ma non ho visto la luce nella fede: mi ha aiutata l'affetto della mia famiglia, dei fan, mi è stato di conforto Internet". E dopo tre giorni di, ha persino rivisto la decisione di dimettersi dalla musica: "Mi è tornata la curiosità".

E sì, perché il Blasco tornerà a cantare negli stadi, a Torino e Bologna , dal 9 giugno. E ora che la paura è passata può finalmente raccontare il dramma che ha vissuto nel 2012. "L'11 settembre dell'anno scorso - continua nel suo racconto a 'Repubblica' - sono finito in terapia intensiva, ho perso conoscenza per tre giorni. Poi altri venti di cure e riabilitazione". Poi tra ottobre e novembre è stato male ancora: "Non mi muovevo più bene, iniziavo a non essere autosufficiente. Un braccio mi si era bloccato, non riuscivo a mangiare con la forchetta e neanche più a masticare". Ad aiutarlo, oltre alla famiglia, è stato Facebook: "E' il mio compagno di viaggio di questi due anni. Ho scoperto il gioco di stare insieme a tanta gente stando seduto da casa. Ho trovato il mio profilo pubblico uno strumento potentissimo di comunicazione". Adesso si riparte, con un tour: "Ho inserito le canzoni più dure, di carattere sociale che ho scritto venti anni fa e che sono ancora di attualità tipo 'C'è chi dice no', 'Gli spari sopra' e 'Stupendo'. Ho intenzione di morire su un palco, io, mica in un letto d'ospedale".