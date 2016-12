Vasco Rossi scalda i motori ed è pronto per regnare negli stadi di Torino e Bologna

foto Ufficio stampa Correlati Vasco è tornato alla musica 17:09 - Vasco pronto per gli stadi di Torino (9 -10-14-15 giugno) e Bologna (22- 23-26) dopo un lungo e forzato stop. Il progetto Live Kom '013 nasce dalla volontà di "concludere il tour 2011 interrotto per cause di forza maggiore" e le due città, Torino e Bologna, sono entrambe saltate allora. Dal 21 maggio negli store digitali arriva l'Ep di Remix dell'ultimo singolo "L'uomo più semplice". pronto per gli stadi di Torino (9 -10-14-15 giugno) e Bologna (22- 23-26) dopo un lungo e forzato stop. Il progettonasce dalla volontà di "concludere il tour 2011 interrotto per cause di forza maggiore" e le due città, Torino e Bologna, sono entrambe saltate allora. Dal 21 maggio negli store digitali arriva l'Ep di Remix dell'ultimo singolo "".

"Inizialmente dovevano essere 2, poi sono diventati 4 e poi 6 e poi 7. A 7 ho detto basta, poi si vedrà", ha chiuso il Blasco su Facebook. Neanche il tempo di annunciarle che le date si aggiungevano in automatico per la richiesta ancora prima che i biglietti venissero messi in vendita.



A meno di un mese dal debutto torinese domenica 9 giugno, sale l’adrenalina tra i fan che si mettono d’accordo per accamparsi fuori dallo stadio la notte prima. Dal canto suo Vasco si mostra su Facebook in perfetta forma fisica durante gli “odiati quanto faticosi” allenamenti a cui da anni si sottopone prima di affrontare un tour: "Quando ho sentito che Mick Jagger aveva cominciato a correre, ho cominciato a correre anche io. Qualche anno dopo ho scoperto che lui raccontava balle. Io corro dal 1987” aveva detto il cantautore in "La versione di Vasco" nel 2011.



Da metà maggio sono iniziate, come al solito a Pieve di Cento, le prove della scaletta con il “direttore d’orchestra” Guido Elmi e la band sempre composta da: Claudio Golinelli (Il Gallo) al basso, Maurizio Solieri e Stef Burns alle chitarre, Matt Laug alla batteria, Alberto Rocchetti (Il Lupo) alle tastiere e pianoforte, Frank Nemola alla tromba, Andrea Innesto (Cucchia) al sax e cori e Clara Moroni “la Ferrari del rock” ai cori.



Vasco promette: "Scaletta con brani a tema sociale" - "La scaletta si svilupperà diversamente con più spazio a brani che trattano temi sociali, decisamente molto attuali". Così Vasco Rossi su Facebook, aggiungendo: "Un concerto rock più duro per i tempi duri che corrono, quando il gioco si fa duro e i duri cominciano a ballare".