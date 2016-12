Jenna Jameson arrestata per botte

foto Getty Correlati SOGNO EROTICO

BETH DITTO MOLESTA 10:10 - Un compleanno da incubo quello di Jenna Jameson. L'ex pornodiva è infatti stata arrestata con l'accusa di percosse proprio nella serata in onore dei suoi 39 anni. Secondo TMZ l'aggressione ha avuto luogo intorno alle 8 di sera vicino a Newport Beach. La vittima - la cui identità è ancora sconosciuta - ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Portata in centrale, l'attrice è stata rilasciata qualche ora più tardi. - Un compleanno da incubo quello diè infatti stataproprio nella serata in onore dei suoi 39 anni. Secondo TMZ l'aggressione ha avuto luogo intorno alle 8 di sera vicino a Newport Beach. La vittima - la cui identità è ancora sconosciuta - ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Portata in centrale, l'attrice

Non è la prima volta che la Jameson finisce in manette. L'anno scorso era infatti stata fermata per guida in stato di ebrezza, dopo essere andata a sbattere contro un palo della luce con la sua auto. In quel caso se l'era cavata con tre anni di semi-libertà e una multa di 340 dollari, oltre all'obbligo di presenziare agli incontri di un'associazione a supporto delle vittime della strada.