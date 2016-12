Giffoni 2012 tra stelle e anteprime

foto Dal Web 12:57 - Tutto pronto per la partenza della 42esima edizione del Giffoni Film Festival, la manifestazione leader di cinema per ragazzi diretta da Claudio Gubitosi che ha come tema la "Felicità", in programma dal 14 al 24 luglio a Giffoni Valle Piana. Come sempre tantissimi ospiti: da Dianna Agron, star di "Glee", a Jessica Alba, da Patti Smith a Battiato e Pino Daniele. E ancora Leonardo Pieraccioni, Jean Reno e Nicolas Cage. - Tutto pronto per la partenza della 42esima edizione del, la manifestazione leader di cinema per ragazzi diretta da Claudio Gubitosi che ha come tema la "Felicità", in programma dal 14 al 24 luglio a Giffoni Valle Piana. Come sempre tantissimi ospiti: da, star di "Glee", a, da. E ancora

Undici giorni di cinema, arte, cultura e tanta musica grazie alla collaborazione del Neapolis Rock Festival che coinvolgeranno non meno di 180mila persone, 30mila in più rispetto al 2011. Accanto alle star di Hollywood non mancheranno i protagonisti del nostro cinema e della nostra tv: Leonardo Pieraccioni, Anita Caprioli, Ale & Franz, Luca Miniero, Filippo Nigro, Marco Giallini, Francesca Inaudi, Chiara Francini, Sonia Bergamasco, Claudio Gioe', Mara Venier, Marco Bianchi, Carlo Conti.



E quest'anno saliranno sul palco anche i grandi musicisti del panorama italiano e internazionale tra cui Patti Smith, i Dinosaur Jr, Pino Daniele, Caparezza, Teatro degli Orrori, A Toys Orchestra. La sacerdotessa del rock sarà protagonista anche della Masterclass, la sezione che prevede incontri con artisti e personaggi del mondo della cultura con gli ex-giurati di Giffoni per dar vita ad un viaggio nel territorio attraverso la storia del cinema, della musica e della cultura, della creatività e dell'espressione artistica.



Oltre a quella di Patti Smith le Masterclass proseguiranno con Franco Battiato, Fabrizio Gifuni, Ivan Cotroneo, Daniele Vicari, Fabrizio Bentivoglio, Vittorio Giacci, Tatti Sanguineti. Come sempre non mancano in programma i film in "prima visione" con le anteprime delle pellicole più attese della prossima stagione: "Madagascar 3 - Ricercati in Europa", "L'Era Glaciale 4 - Continenti alla deriva", "Struck by lightning", "All you can dream" (anteprima mondiale), "Lol - Pazza del mio migliore amico", "Un mostro a Parigi".



Il protagonista del Festival di Giffoni rimane, pero', il grande cinema internazionale con 168 opere in programma: 75 lungometraggi e 84 cortometraggi selezionati su 1800 produzioni in preselezione (in concorso e fuori concorso), serie tv e documentari per la gioia dei 3300 giovani dai 3 ai 23 anni provenienti da 54 nazioni e 160 citta' italiane che, divisi per "classi" di eta', sono i giurati d'eccellenza del festival di cinema per ragazzi, leader nel mondo.





