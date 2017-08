Ariana Grande diventerà prima cittadina onoraria di Manchester

"Una giovane donna americana per cui sarebbe stato comprensibile se non avesse mai più voluto vedere questo posto... e invece è tornata per dare conforto a migliaia di persone e raccogliere fondi per le vittime dell'attacco terroristico con il suo concerto di beneficenza 'One Love Manchester'", così i consiglieri della città di Manchester descrivono Ariana Grande durante una seduta che si è tenuta nella mattinata, dove è stato deciso che alla cantante venga offerto il titolo di prima cittadina onoraria della città.