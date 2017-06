Ariana Grande compie 24 anni: sui social i fan si scatenano con gli auguri

Nata il 26 giugno 1993 a Boca Raton, in Florida ha iniziato la sua carriera prestissimo, prima nei teatri di Brodway, poi in televisione dove è diventata famosa fra i giovani per due serie tv: "Victorious" nel 2010 e "Sam & Cat" nel 2013. Nel frattempo però la giovane Ariana è stata letteralmente "fulminata" dalla musica. Tre gli album pubblicati negli ultimi 3 anni: nel 2013 "Yours Truly" che ha guadagnato subito la vetta della Billboard Chart; nel 2014 “My everything” con 4,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo e infine “Dangerous Woman” del 2016, aperto dalla canzone omonima. Incredibile la sua ascesa in pochissimi anni, con tre American Music Awards vinti e quattro nomination ai Grammy, e poi oltre 100 milioni di follower su Instagram e un tale seguito tra le giovanissime (la sua coda di cavallo, "ponytail" ispira ragazzine di tutto il mondo) che ha portato il Time ad inserirla tra le 100 persone più influenti del pianeta nel 2016.



Scioccante e drammatica per lei l'esperienza appena vissuta con l'attentato alla Manchester Arena. Ariana si è fatta promotrice del concerto "One love Manchester", andato in scena il 4 giugno sul prato dell'Old Trafford, in ricordo delle vittime e a cui hanno partecipato tantissimi artisti da Justin Bieber ai Coldplay. Inoltre lei e il suo staff si sono fatti tatuare sull'avambraccio la "worker bee", l'ape operaia simbolo di Manchester.