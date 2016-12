28 settembre 2014 Annalisa, selfie in esclusiva dal set del nuovo video girato in Liguria La cantante fa un piccolo regalo a Tgcom24 in attesa di mostrare le immagini di "L'ultimo addio" Tweet google 0 Invia ad un amico

09:11 - Annalisa Scarrone ha appena terminato di girare il nuovo video di "L'ultimo addio", che fa da apripista al nuovo e imminente progetto discografico. In esclusiva per Tgcom24 la cantante mostra due selfie girati sul set a Varigotti, paesino sul mare e frazione del comune di Finale Ligure in provincia di Savona. Non resta che aspettare ancora qualche giorno per vedere le immagini della nuova clip.