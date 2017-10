Angelina Jolie, mamma "chioccia" bella e radiosa: con i sei figli e senza Brad sul red carpet

Mamma "chioccia" e orgogliosa della sua "nidiata". Angeliuna Jolie sfila sul red carpet del Toronto Film Festival insieme i suoi sei figli. Sorridente e radiosa, in bianco per il film d'animazione "Breadwinner", di cui è produttrice esecutiva e in nero per "First they killed my father" da lei co-scritto e diretto. Sempre single, nonostante le voci di riavvicinamento con Brad Pitt, ma finalmente serena...

Una vera e propria mamma in carriera Angelina è stata la protagonista di due giornate intense a Toronto e con sé ha voluto tutta la sua famiglia, una vera e propria tribù di ragazzini di tutte e età. Vivienne, 9 anni, Shiloh, 11, Knox di 9 e Zahara di 12, Maddox, 16 anni e Pax di 13. Di Brad Pitt nessuna traccia a smentire definitivamente le voci di ritorno di fiamma tra i due, sebbene la loro relazione, da separati, sembra essersi rasserenata.



Durante la premiere di "First they killed my father" (a daughter of Cambodia remembers), tratto dal libro di di Loung Ung, che tratta il tema del massacro cambogiano in cui morirono 2 milioni di persone, la Jolie ha sfilato in un lungo abito nero monospalla. Magra ma bellissima e radiosa. Total white invece il look del red carpet per il film d’animazione che ha contribuito a produrre, "Breadwinner", tratto dal libro di Deborah Ellis (in italiano "Sotto il burqa") che racconta la storia di una bambina afgana di 11 anni che, in seguito all’arresto del padre, è costretta a comportarsi e vestirsi da uomo per salvare la sua famiglia.