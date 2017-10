Angelina Jolie a cuore aperto: "Non mi piace essere single"

"Non mi piace essere single. Non è una cosa che volevo e non c'è niente di bello nell'esserlo. E' difficile", è la confessione che Angelina Jolie regalato al "Sunday Telegraph". Nell'intervista, l'ex moglie di Brad Pitt ammette che per lei questo "non è un anno facile dal punto di vista emotivo. Ho avuto anche altri problemi di salute. La mia salute è qualcosa che devo monitorare".

L'attrice americana ha parlato al giornale inglese anche dei suoi problemi fisici: nel 2013 si è sottoposta a una mastectomia preventiva, nel 2015 ha rimosso le ovaie per evitare rischi di tumori, nel 2016 è rimasta vittima della paralisi di Bell che le ha danneggiato i nervi facciali. "Mi sento come se il mio corpo sia stato colpito, ma cerco di sorridere quanto più possibile. A volte tendiamo ad essere molto stressati al punto che anche i nostri figli subiscono e sentono questo stress quando avrebbero bisogno di sentire solo tranquilli. Anche quando ci si sottopone alla chemio bisognerebbe avere la capacità di amare e ridere. Può sembrare una cosa da cartolina, ma è così".



Angelina Jolie e Brad Pitt sono stati fidanzati per 12 anni e sposati per 2. Nel settembre del 2016 hanno divorziato. In questi giorni l'autore del documentario sul divorzio tra i due divi, Ian Halperin, ha dichiarato che la coppia si sarebbe rivista in gran segreto: sarebbero tornati a parlarsi con calma e mostrare i propri sentimenti, non escludendo la possibilità di tornare insieme...