Niente più favole, nemmeno al cinema per la star hollywoodiana quindi, che stando ai media americani, sembrerebbe avere perso definitivamente la pazienza sulla lunga e spinosa questione del divorzio da Pitt. Del resto di fiabesco la sua relazione con Brad non ha più nulla. Al punto che l'avvocato dell'attrice, Laura Wasser, si sarebbe addirittura dovuta licenziare perché era diventato troppo difficile lavorare con lei: "Vuole uccidere ogni tipo di rapporto di Brad con i suoi figli", avrebbe detto. A presentare l'istanza in tribunale infatti è stata un'altra avvocatessa, Samantha Bley DeJean.



Secondo fonti vicine alla coppia, come riporta il sito americano TMZ però, Angelina starebbe “esagerando” sulla questione economica. Brad Pitt avrebbe infatti pagato addirittura di più di quanto dovuto nei 18 mesi intercorsi dalla separazione: "Negli ultimi due anni Pitt ha sborsato molto, molto di più di quanto pattuito nell’accordo informale, milioni e milioni di dollari".



E il New York Post rincara la dose scrivendo che la Jolie sta solo cercando di far passare Brad come un padre fannullone, mentre invece l'attore avrebbe pagato milioni in terapisti per i sei figli, così come le spese per i viaggi aerei e le guardie del corpo in servizio 24 ore al giorno.



Chi abbia ragione lo decideranno i giudici, quel che è certo è che questo divorzio sta andando per le lunghe e sta diventando una vera e propria guerra in cui la bella Angelina sembra, al momento, davvero molto... "Maleficent".