Amber Heard mostra i lividi e ottiene un ordine restrittivo per il marito Johnny Depp

Amber Heard ha ottenuto un ordine restrittivo per violenza domestica nei confronti del quasi ex marito Johnny Depp, da cui ha chiesto il divorzio dopo 15 mesi di matrimonio. "Questo è solo l'ultimo incidente - ha rivelato una fonte alla rivista People - Amber ha fatto quello che doveva per prendersi cura di se stessa". Il magazine ha pubblicato anche una fotografia che mostra l'attrice con quello che appare un livido all'altezza dell'occhio destro, procurato - secondo le prime ricostruzioni - da ripetute percosse inferte usando un iPhone. Secondo quanto stabilito da un tribunale californiano, l'attore dovrà mantenere una distanza di quasi cento metri dalla consorte da oggi alla prossima udienza, fissata per giugno.