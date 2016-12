Johnny Depp e Amber Heard, amore al capolinea: lei ha chiesto il divorzio

Sono passati solo 15 mesi dal loro matrimonio, e Johnny Depp e Amber Heard stanno per divorziare. L'attrice avrebbe depositato le carte per la pratica di separazione presso il tribunale di Los Angeles. Nel documento, la trentenne parla di "divergenze inconciliabili" con l'attore, come si legge in una copia diffusa online sul sito Tmz. Depp ha 22 anni in più della moglie. La loro love story era iniziata nel 2011 mentre giravano il film "The Rum Diary".