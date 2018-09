Alvaro Soler, ecco "Mar de Colores" il secondo album del re dei tormentoni estivi

A soli 27 anni Alvaro Soler, artista con tre nomination ai Latin American Music Award all’attivo, può vantare 30 dischi tra Oro, Platino e Diamante in tutto il mondo e 390 milioni di stream a cui si aggiungono le visualizzazioni su YouTube (dove il suo canale è visto ogni giorno da 1.7 milioni di fan) e Vevo dove i suoi video hanno collezionato oltre 600 milioni di views. Pubblicato a marzo, “La cintura" ha confermato Soler come vero e proprio hit maker, portando a quota 4 il numero dei suoi successi negli ultimi anni dopo il 2015 con “El mismo Sol”, il 2016 con “Sofia” (brano che ha raggiunto la prima posizione in 17 paesi e la Top 5 in 30 paesi del mondo) e “Libre” e il 2017 con “Yo Contigo tu Conmigo”. “La cintura” è stato certificato doppio platino in Italia e ha raggiunto la Top5 di Earone, classifica dei brani più programmati dalle radio italiane, la posizione #2 della classifica FIMI GFK dei singoli più venduti in Italia e la Top5 della classifica di Spotify Italia, che rileva i brani più ascoltati nel nostro paese. Il brano inoltre ha totalizzato oltre 138 milioni di stream su Spotify nel mondo e oltre 121 milioni di views per il video su Youtube. in "Mar de colores" Alvaro Soler collabora con la star argentina Tini (famosa in tutto il mondo per il suo ruolo da protagonista nella serie “Violetta” e per i suoi cinque milioni di follower su Instagram) e il rapper multiplatino Flo Rida, offrendo una nuova versione della hit tormentone dell'estate.

Spagnolo di Barcellona ma tedesco di padre e di casa a Berlino (dove si è trasferito nel 2015 per registrare il suo primo album) Soler ha vissuto 10 anni a Tokyo. Il suo primo successo già col disco di debutto “Eterno agosto”, album certificato platino in Italia che è rimasto nella classifica italiana degli album più venduti per 53 settimane consecutive e che conteneva i singoli “El mismo sol”, “Sofia” e “Libre” Nell’album anche la collaborazione con Max Gazzè in “Sonrio (La vita com’è)” e la versione inglese de “El mismo sol" (Under the same sun) che ha visto Alvaro duettare con la superstar latina Jennifer Lopez.



Prima di prendersi una pausa dalle scene e dedicarsi al nuovo disco, Soler aveva salutato il pubblico con il brano inedito “Yo Contigo, Tú Conmigo” cantato insieme alla band sudamericana Morat per la colonna sonora del film "Cattivissimo me 3" e certificato platino in Italia.



L'artista incontrerà i fan italiani per presentare ad autografare il suo nuovo album durante 3 esclusivi appuntamenti: il 15 settembre a la Feltrinelli Libri e Musica Stazione Garibaldi di NAPOLI (Piazza Giuseppe Garibaldi, ore 18:00), il 16 settembre al Mondadori Megastore di MILANO (via Marghera 28, ore 17:30) e il 17 settembre alla Discoteca Laziale di ROMA (Via Giovanni Giolitti 263, ore 18:00).



Annunciato anche il ritorno di ALVARO SOLER live in Italia per una imperdibile data il prossimo 9 maggio al MEDIOLANUM FORUM,