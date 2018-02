Alvaro Soler presenta Sofia. Ha ispirato il celebre tormentone?

Ha 24 anni, si chiama Sofia ed ha conosciuto Alvaro Soler nel 2016. Se più indizi costituiscono una prova, ecco che Sofia Ellar, la ragazza cui il cantante spagnolo ha dedicato un post molto romantico per San Valentino, potrebbe essere la vera musa ispiratrice della canzone che ha fatto ballare mezzo mondo nell'estate di due anni fa.



Lei è una giovane cantante, nata a Londra ma da genitori spagnoli. Ha al suo attivo due dischi ed il mese prossimo deve uscire il suo terzo lavoro in studio.



Soler, intervistato dopo il successo di "Sofia" e durante la sua esperienza da giudice in un talent televisivo, aveva spiegato a chi fosse dedicata quella canzone. "Il mio primo grande amore è arrivato a 19 anni. Maria, che è la Sofia della canzone, è stata la prima ragazza di cui mi sono innamorato davvero. Mi ha lasciato per un altro, sono stato malissimo per due mesi".



Oggi però esce allo scoperto con un'altra Sofia, quella che gli ha rubato il cuore. Conosciuta guarda caso proprio nell'anno in cui in tanti abbiamo cantanto "mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofia."