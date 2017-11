A Verissimo Alvaro Soler: "La vita bisogna sfidarla"

"La vita bisogna sfidarla", è questo il motto con cui Alvaro Soler, cantante spagnolo da milioni di dischi, affronta la sua quotidianità. Dopo mesi di assenza l’ex giudice di XFactor torna a raccontarsi alla tv italiana e lo fa nel salotto di Verissimo. "Ho fatto tante cose diverse che mi hanno portato qui, credo che la mia famiglia e i miei amici siano ciò che mi ha tenuto con i piedi per terra", racconta il cantante che poi si esibisce in varie canzoni: "Another day in paradise", di Phil Collins, suo mito da bambino, e "Tuyo", di Rodrigo Amarante, dedicata alla padrona di casa Silvia Toffanin.



Sorridente e solare, il cantante spagnolo conquista il pubblico e spezza i cuori ma alla domanda su una presunta fidanzata glissa: "Forse sono single, forse no". Poi sull'essere romantico: "Mi piacciono i dettagli come i regali che non sono materialistici a cui tu aggiungi un valore particolare".

Ma come è arrivato al successo Soler? "Dopo l’università ho fatto due anni di sola musica con la mia band a Barcellona. Nel frattempo facevo altri lavori, guidavo le macchine da golf e una volta ho anche portato Shakira e Piquet mentre lei era incinta". Poco dopo l'occasione che gli ha cambiato la vita: "Ho incontrato due produttori a Berlino che volevano lavorare con me e lì è iniziato tutto". Sul suo rapporto speciale con l’Italia il cantante sottolinea come il Belpaese sia stato il primo a supportarlo e a farlo sentire sempre amato. Ciò che invece lascia tutti basiti è il suo amore artistico per Peppino Gagliardi, cantante napoletano a cui manda un messaggio: "Spero di vederti e conoscerti presto".