Da "Italiana" di Fedez e J-Ax a "La Cintura" di Soler, ecco quali sono i tormentoni estivi del 2018

"Italiana" è il singolo, che dopo il successo di "Comunisti col Rolex", uno degli album più venduti del 2017, è stato rilasciato da J-Ax e Fedez, proprio in concomitanza con l'epilogo della loro collaborazione. Uscito il 4 maggio, con il suo solito sound dance ballabile e orecchiabile è subito diventato tendenza rimanendo primO in classifica per molte settimane. "Felicità Puttana" è l'altro singolo estivo al top delle classifiche, pubblicata il 12 giugno, porta la firma della band di Tommaso Paradiso. Lo stesso vale per il brano di "Lo Stato Sociale", secondo classificato a Sanremo 2018, "Una vita in vacanza", a 4 mesi di distanza ancora "canticchiato" da tutti.



E poi ci sono i tormentoni per antonomasia, quelli dai ritmi latini, che ogni anno fanno ballare e sognare eserciti di vacanzieri. Da "La Cintura" dell'ormai re delle hit latinoamericane Alvaro Soler, che con il suo solito charme sta facendo innamorare milioni di ragazzine, collezionando visualizzazioni e prime posizioni nelle classifiche di tutti i paesi a "Amore e Capoeira", l'altro singolo che sta presidiando la rotazione radiofonica con il suo ritmo brasiliano e le atmosfere esotiche.. Prodotto da Takagi e Ketra vanta la voce inconfondibile di Giusy Ferreri e la presenza di Sean Kingston.

E poi c'è "Nero Bali" di Michele Bravi, Gue Pequeno e Elodie, dove il rap si mischia a sonorità pop, e "Fotografia", dove Carl Brave è affiancato dal rapper Fabri Fibra e da Francesca Michielin.



"One Kiss" è invece il nuovo travolgente lavoro di Dua Lipa e Calvin Harris e farà ballare nelle discoteche, in spiaggia o nel nostro caldo solotto di casa. Anche i Boombadash quest'estate si sono mossi in tempo pubblicando "Non ti dico no" e chiamando Loredana Bertè per fare un featuring, inusuale ma... all'italiana. Camilla Cabello, dopo "Havana", si è invece affiancata a Pharrel Williams creando "Sangria Wine", dove la voce particolare di Pharrel si fonde con la sexy attitude della Cabello. Altro successone che aspira a tormentone è infine "Echame la Culpa", altra "hit latine" da "balli in spiaggia", dove Luis Fonsi prova a raggiungere il traguardo di "Despacito", con Demi Lovato.