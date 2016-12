24 marzo 2015 Alessandro Gassman e Francesca Barracciu, lite via Twitter senza esclusione di colpi L'attore e il sottosegretario ai Beni culturali hanno ingaggiato una durissima polemica dopo che lui aveva invitato i politici indagati a lasciare la poltrona Tweet google 0 Invia ad un amico

15:41 - Non solo politica e spettacolo spesso non si parlano. Ma quando lo fanno volano schiaffoni. Come tra Alessandro Gassman e il sottosegretario Pd ai Beni culturali, Francesca Barracciu. A scatenare tutto un tweet dell'attore contro i politici indagati che non si dimettono dal proprio incarico. Pesante la riposta della Barracciu: "Chiarirò - ha twittato - intanto che lei impara a fare l'attore può evitare di far pagare il biglietto per i suoi "film"?".