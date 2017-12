Aldo Baglio, arriva il primo film da solista senza Giovanni e Giacomo

Esordio cinematografico da solista per Aldo Baglio , senza gli altri due membri storici del trio Giovanni Storti e Giacomo Poretti. Il primo film in solitario dell'attore si intitola "L'indesiderato" ed è stato annunciato durante la presentazione della stagione 2018 di Medusa. Scritto e interpretato da lui, ma non diretto, arriverà al cinema tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019. Per rivedere il trio dovremo quindi aspettare almeno due anni.

Di una possibile scissione infatti dello storico gruppo formato da Aldo, Giovanni e Giacomo, si era parlato nei mesi scorsi. Tra le cause, stando ai rumor, la supremazia mal tollerata dagli altri due di Giovanni nel trio e il "flop" dell'ultimo film dei tre "Fuga da Reuma Park". Nessuna conferma era però arrivata a tal proposito. Anzi i tre avevano smentito uno scioglimento sottolineando di volersi prendere solo "un anno e mezzo o due dove ognuno fa un po' quello che vuole".

L'uscita annunciata di un film interpretato e scritto da uno solo dei tre attori conferma questa tesi, lasciando tutto in sospeso. Fra due anni si vedrà insomma...



Il debutto sul grande schermo di Aldo, Giovanni e Giacomo risale al 1997 con "Tre uomini e una gamba", anche se il trio è nato nel 1985 come formazione teatrale. Nove i film scritti e interpretati insieme e "L'indesiderato" è la prima pellicola in assoluto, se si escludono dei cameo, in cui uno dei tre è al lavoro senza i suoi storici compagni d'avventura.