Aldo, Giovanni e Giacomo, vicini alla separazione?

Aldo, Giovanni e Giacomo sarebbero in crisi. E' quanto racconta Novella 2000, che ipotizza un prossimo scioglimento del trio comico insieme dal 1985. Le cause? Secondo Carlo Mondonico, la colpa di questa brusca rivoluzione sarebbe legata a un difficile rapporto tra Aldo Baglio e Giovanni Storti. A quanto pare sarebbe una questione di imposizione di proprie idee a discapito di quelle degli altri. Per ora sono solo voci a cui non sono seguite conferme ufficiali.

Mondonico, che ha lanciato la bomba sulle pagine del settimanale, racconta che sarebbe Giovanni quello dei tre che impone le sue scelte mentre Aldo non vuole rinunciare a esprimere il suo estro. Così Giacomo, che è sempre quello che ha sopportato ed è stato tollerante, deve continuamente fare da paciere cercando di scongiurare la divisione.



Il trio ha terminato nel 2016 il trionfale tour teatrale "The Best of Aldo Giovanni e Giacomo Live" (37 repliche sold out), mentre alla fine dello stesso anno è uscito al cinema il loro ultimo film "Fuga da Reuma Park".