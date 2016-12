Adele, twerking allo 02 Arena di Londra: "Il mio sedere potrebbe rompermi la schiena"

Doveva essere un inchino verso il suo pubblico che l'adora durante il concerto allo 02 Arena di Londra e invece quello di Adele si è trasformato in un vero e proprio twerking. Naturalmente alla sua maniera. Con una vera e propria mossa. Per la cantante è stata l'occasione anche per ironizzare regalando tante risate: "Credo di aver appena fatto twerking... Il mio sedere potrebbe rompermi la schiena per quanto è grosso!".