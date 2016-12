7 maggio 2015 Adele festeggia 27 anni e diventa... George Michael La cantante inglese è irriconoscibile, travestita da ex leader dei Wham. Il collega ricambia l'omaggio con auguri social Tweet google 0 Invia ad un amico

13:29 - Adele diventa... George Michael. La cantante ha compiuto 27 anni il 5 maggio scorso e ha festeggiato in modo goliardico: si è infatti travestita da ex leader dei Wham, condividendo su Twitter il risultato del suo camuffamento. Con giubbotto di pelle nera, occhiali da sole e barba incolta, Adele è diventata irriconoscibile. Non si è fatta mancare nemmeno il ciuffo cotonato. George Michael ha apprezzato e ha fatto gli auguri alla collega via social.

La cantante ha postato la foto del suo travestimento il giorno dopo il suo compleanno, con un messaggio di ringraziamento rivolto ai fan: "Grazie a tutti per gli auguri – ha scritto Adele – mi sono divertita molto. Sono diventata il mio eroe".



George Michael ha risposto scrivendo di sentirsi lusingato per il tributo della londinese, che sta lavorando al suo terzo album, la cui uscita è prevista per quest'anno.



Molto attenta alla sua privacy, Adele, che è mamma del piccolo Angelo James, 3 anni, non condivide molto della sua vita sui social, ma per il suo compleanno (e per George Michael) ha fatto un'eccezione.