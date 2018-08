Addio al cantautore bolognese Claudio Lolli

Nato a Bologna nel 1950, Lolli era fra i cantautori italiani più impegnati, non solo politicamente: in una trentina d'anni, ha inciso una ventina di album, trattando temi come l'amicizia ("Michel"), le difficoltà ("Un uomo in crisi. Canzoni di morte. Canzoni di vita"), problematiche sociali e culturali ("Ho visto anche degli zingari felici"). Dagli anni Ottanta aveva insegnato in una scuola superiore.



Nel 2017, dopo anni di silenzio, ha vinto la Targa Tenco nella categoria "Miglior disco dell'anno in assoluto" con l'album ''Il grande freddo''.