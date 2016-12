Addio a Tony Burton: è stato Duke, il coach di Apollo Creed e Rocky Balboa

E' morto Tony Burton, attore diventato celebre per il ruolo di Duke, l'allenatore di Apollo Creed nei film di "Rocky". Burton è morto a 78 anni per cause non ancora specificate, ma la sorella ha fatto sapere che nell'ultimo anno era stato ricoverato più volte. La sua salute era così precaria che non era stato nemmeno in grado di vedere "Creed", il recente film spin-off della saga di "Rocky".