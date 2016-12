Sylvester Stallone nostalgico, pubblica sul web scatti inediti di "Rocky"

Aver vestito di nuovo i panni di Rocky Balboa in " Creed - Nato per combattere " ha reso Sylvester Stallone nostalgico. La star ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti inediti di " Rocky ", il film del 1976 che ha dato il via alla fortunata saga e cambiato per sempre la carriera e la vita dell'attore. Le foto, tra cui molti dietro le quinte, riguardano le scene dell'epico match tra Balboa e Apollo Creed , interpretato da Carl Weathers.

Ogni scatto è accompagnato da un commento dell'attore che ripercorre con enfasi le fasi delle scene dell'incontro, diventate poi cult. Le foto sono tutte in bianco e nero. Stallone ha scelto di chiudere il particolare album con uno scatto di Rocky in accappatoio dopo il match: "Grazie per aver realizzato questo sogno senza speranza... Continuate a combattere", ha scritto Sly con un gioco di parole, usando i termini "long shot", espressione che in inglese indica il campo lungo cinematografico, ma vuol dire anche "senza speranza".



La penultima foto ritrae invece Apollo Creed dopo il match accanto a una miss di colore e Stallone nel suo commento ipotizza scherzosamente che la ragazza possa essere la madre di Adonys Creed, protagonista di "Creed – Nato per combattere", lo spin off della saga che ha riportato Sly a interpretare Rocky Balboa per la settima volta e gli ha regalato il primo Golden Globe della carriera, nonché una nomination ai prossimi Oscar.