Addio a Frank Sinatra Junior, è morto d'infarto come il padre

Frank Sinatra Jr , il figlio del leggendario cantante , è morto in Florida. Lo comunica il suo agente Andrea Kaufmann. Sinatra Jr aveva 72 anni e si trovava in Florida per un tour, durante il quale avrebbe dovuto in queste ore esibirsi al Peabody Auditorium . Sulla sua pagina Facebook l'annuncio che l'evento era cancellato perché l'artista era malato . Pare che l'artista sia morto d'infarto, proprio come il padre.

Nel 1963, quando aveva quasi vent'anni, Frank Sinatra Jr fu vittima di un sequestro lampo: venne liberato dopo due giorni, solo quando il padre pagò un riscatto di 240 mila dollari. Come The Voice, anche il figlio è stato attore e musicista. Per sette anni, dal 1988 al 1995, ha accompagnò il padre in tournée e nel '94 duettò nel brano "My kind of town", la canzone venne poi inserita nell'album Duets II. Nel 1998 ha spossato Cynthia McMurrey, dalla quale si è separato nel 2000.

Come il padre se ne è andato per un attacco di cuore. Era infatti il 14 maggio del 1998 quando The Voice si spense a 82 anni a causa di un infarto a West Hollywood. Il funerale venne trasmesso da quasi 100 canali televisivi in tutto il mondo, Nella notte tra il 14 e il 15 maggio tutte le luci di Las Vegas si spensero in suo omaggio, per la prima e unica volta, mentre a New York, l'Empire State Building si illuminò di blu in onore dei suoi mitici occhi.